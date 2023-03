LIVE Italia-Ucraina | amichevole U21 in DIRETTA | Fagioli parte titolare!

(Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.02 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Turati; Pirola, Okoli, Lovato; Bellanova,, Ricci, Bove, Udogie; Colombo, Cancellieri: in attesa di comunicazione. 19.00 Buonasera e benvenuti alladiU21. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladiU21,, ultimo test per la nazionale di Nicolato. L’U21 prosegue la preparazione verso gli Europei di categoria. Dopo aver battuto la Serbia, gli Azzurrini affronteranno l’in un’. La squadra di Nicolato è nel Gruppo D con ...

REGGIO CALABRIA - Ultimo test amichevole a disposizione dell'Under 21 del ct Nicolato in vista degli Europei di categoria in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia . Dopo la bella prestazione in casa di una Serbia comunque in...

LIVE Italia-Ucraina, amichevole U21 in DIRETTA: ultimo test per Nicolato prima degli Europei OA Sport

REGGIO CALABRIA - Ultimo test amichevole a disposizione dell'Italia Under 21 del ct Nicolato in vista degli Europei di categoria in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia. Dopo la ...