LIVE Italia-Ucraina 3-1, amichevole U21 in DIRETTA: vittoria meritata nel segno della doppietta di Colombo (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 21.58 Ecco la pagella dell’Italia: Italia: (3-5-2): Turati 5; Pirola 6.5, Okoli 6, Lovato 7; Bellanova 6.5 (77’Pierozzi 6.5), Fagioli 7.5, Ricci 7, Bove 6 (76? Fabbian 6.5), Udogie 6.5, Colombo 8 (89? Mulattieri s.v.), Cancellieri 6.5 (76? Oristanio 7). All: Nicolato 7. 21.55 L’Italia U21 vince nel segno di Colombo, ma non solo anche di Fagioli e di Lovato. Gli azzurrini sono pronti per l’europeo di categoria in programma in estate. Da segnalare anche le prestazioni di Pierozzi e Fabbian entrati nella ripresa. Si chiude con una seconda vittoria questa mini serie di amichevoli. 92? Finisce la partita, ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 21.58 Ecco la pagella dell’: (3-5-2): Turati 5; Pirola 6.5, Okoli 6, Lovato 7; Bellanova 6.5 (77’Pierozzi 6.5), Fagioli 7.5, Ricci 7, Bove 6 (76? Fabbian 6.5), Udogie 6.5,8 (89? Mulattieri s.v.), Cancellieri 6.5 (76? Oristanio 7). All: Nicolato 7. 21.55 L’U21 vince neldi, ma non solo anche di Fagioli e di Lovato. Gli azzurrini sono pronti per l’europeo di categoria in programma in estate. Da segnalare anche le prestazioni di Pierozzi e Fabbian entrati nella ripresa. Si chiude con una secondaquesta mini serie di amichevoli. 92? Finisce la partita, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Sono sette anni che chiediamo verità e giustizia. Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e vogliamo che in… - infoitsport : Under 21 LIVE - Italia-Ucraina 0-0: AGGIORNAMENTI - teambtsitalia : ??] Team BTS Italia × ©Nabi. Scatti della live di Jungkook! La live è stata il ventisette marzo e dura un'ora e mezz… - Dame_000_Deee : RT @CosmoBloom74: Dopo cinque anni Aphex Twin torna live in Italia - an12frnc : RT @MusicTvOfficial: Sono sold out le quattro anteprime live in Europa di @mengonimarco in preparazione di #ESC2023 a Liverpool dove rappre… -