LIVE Italia-Ucraina 1-1, amichevole U21 in DIRETTA: pareggia Kashchuk! (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Fuori Cancellieri, dentro Oristanio nell’Italia. 66? Gol dell’Ucraina, intervento sbagliato di Turati che regala la rete a Kashchuk, Italia-Ucraina U21 1-1. 64? Si cominciano a preparare i primi cambi. 62? Italia che spinge alla ricerca del raddoppio. 60? Cross di Bellanova, Pirola anticipato dalla difesa Ucraina. 58? Grande diagonale difensiva di Udogie. 56? Bove con il piazzato, para Neshcheret. 54? Bellanova affonda sulla corsia destra, ma viene fermato al momento del cross. 52? Cancellieri con il sinistro sfiora la traversa. 50? Problemi fisici per un giocatore dell’Ucraina. 48? Nicolato comanda di giocare in avanti. 46? Inizia il secondo tempo! 20.51 Italia che merita ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Fuori Cancellieri, dentro Oristanio nell’. 66? Gol dell’, intervento sbagliato di Turati che regala la rete a Kashchuk,U21 1-1. 64? Si cominciano a preparare i primi cambi. 62?che spinge alla ricerca del raddoppio. 60? Cross di Bellanova, Pirola anticipato dalla difesa. 58? Grande diagonale difensiva di Udogie. 56? Bove con il piazzato, para Neshcheret. 54? Bellanova affonda sulla corsia destra, ma viene fermato al momento del cross. 52? Cancellieri con il sinistro sfiora la traversa. 50? Problemi fisici per un giocatore dell’. 48? Nicolato comanda di giocare in avanti. 46? Inizia il secondo tempo! 20.51che merita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Sono sette anni che chiediamo verità e giustizia. Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e vogliamo che in… - Emergenza24 : [27.03-21:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - sailorjoonie__ : niente le sue live un programma su Italia 1 ora pausa pubblicità cioè pausa pipì - cmdotcom : LIVE Under 21: Italia-Ucraina 1-0: vantaggio di Lovato! - gvldenrkive : Jungkook vai sempre in live quando si cena in Italia, dicci un po’ che problema hai con noi -