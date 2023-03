LIVE Italia-Ucraina 1-0 | amichevole U21 in DIRETTA | Lovato di testa sblocca la partita!

(Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21?che concretizza quindi il proprio dominio territoriale. 19? Gooooooooooooool,, Fagioli calcia una punizione perfetta perche dinon sbaglia,U21 1-0. 17? Giallo per Batahov, steso Cancellieri sulla sinistra. 15?che si difende bene e prova ad andare in contropiede. 13?che prova a salire di ritmo. 11? Udogie per Ricci che non riesce a tirare di prima intenzione. 9? Colombo prova a far salire la squadra prendendosi falli a centrocampo. 7? Spinge ora l’sugli esterni, respinge Pirola un tentativo. 5? Ottima fase di pressing dell’che prova a ...

Diretta Italia U21-Ucraina U21 0-0: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

