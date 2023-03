LIVE Italia-Ucraina 0-0 | amichevole U21 in DIRETTA | tentativo di Fagioli!

(Di lunedì 27 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9? Colombo prova a far salire la squadra prendendosi falli a centrocampo. 7? Spinge ora l’sugli esterni, respinge Pirola un. 5? Ottima fase di pressing dell’che prova a palleggiare. 3?di Fagioli con il piatto, para Neshcheret. 1? Inizia la partita! 19.55 Inni nazionali in corso, squadre in campo. 19.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 19.45 L’nella scorsa partita ha vinto grazie alla doppietta di Mulattieri contro la Serbia. 19.40 Dopo questo impegno, in estate ci saranno gli europei di categoria. 19.35 Osservati speciali Bellanova e Udogie sulle fasce, dopo l’ottima prestazione di Zanoli e Parisi oltre che Pierozzi. 19.30 Fagioli torna ...

REGGIO CALABRIA - Ultimo test amichevole a disposizione dell'Under 21 del ct Nicolato in vista degli Europei di categoria in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia . Dopo la bella prestazione in casa di una Serbia comunque in ...

Diretta Italia U21-Ucraina U21 0-0: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

