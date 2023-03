Littizzetto porta la sua Mora in studio da Fazio: "Non sapevo dove metterla e voglio farle salutare i cani di Mentana" (Di lunedì 27 marzo 2023) <em>Segui La Zampa su <strong><a href="https://www.facebook.com/lazampa.it/" target=" blank">Facebook (clicca qui)</a></strong>, <strong><a href="https://www.instagram.com/lazampait/?hl=it" target=" blank">Instagram (clicca qui)</a></strong> e <strong><a href="https://twitter.com/lazampa" target=" blank">Twitter (clicca qui)</a></strong></em><br /> <em>Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, <strong><a href="https://www.lastampa.it/edicola/profilo/newsletter.jsp" target=" blank">iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)</a></strong></em> Leggi su lastampa (Di lunedì 27 marzo 2023) Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui)

Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Littizzetto porta la sua Mora in studio da Fazio: 'Non sapevo dove metterla e voglio farle salutare i cani di Menta… - Paesedellanima : RT @lazampa: Littizzetto porta la sua Mora in studio da Fazio: 'Non sapevo dove metterla e voglio farle salutare i cani di Mentana' @fulvio… - salvatore_irato : RT @lazampa: Littizzetto porta la sua Mora in studio da Fazio: 'Non sapevo dove metterla e voglio farle salutare i cani di Mentana' @fulvio… - st3ven_seecr3t : RT @lazampa: Littizzetto porta la sua Mora in studio da Fazio: 'Non sapevo dove metterla e voglio farle salutare i cani di Mentana' @fulvio… - vinierm : RT @LaStampa: Littizzetto porta la sua Mora in studio da Fazio: 'Non sapevo dove metterla e voglio farle salutare i cani di Mentana' @fulvi… -