L’Italia Under 20 riprende subito la Germania: 1-1 nel Torneo 8 Nazioni (Di lunedì 27 marzo 2023) A Prato la Nazionale Under 20 pareggia 1-1 contro i pari età della Germania nell’ambito del Torneo 8 Nazioni. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, dunque, ottengono un altro punto dopo quello conquistato contro la Norvegia (2-2 il risultato) giovedì 23 marzo. Il ct Nunziata conferma lo stesso undici visto contro la Norvegia e gli Azzurrini sono protagonisti di un primo tempo equilibrato in cui sfiorano anche il vantaggio, ma vengono anche salvati dal portiere Zacchi dopo che la difesa italiana era stata sorpresa da un lancio lungo. La Germania domina la prima parte di ripresa e passa meritatamente in vantaggio grazie alla botta di Sieb al 60’ su assist di Gunther. L’Italia riesce però a reagire immediatamente con un diagonale di Ambrosino su assist di Nasti che riporta il match in ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) A Prato la Nazionale20 pareggia 1-1 contro i pari età dellanell’ambito del. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, dunque, ottengono un altro punto dopo quello conquistato contro la Norvegia (2-2 il risultato) giovedì 23 marzo. Il ct Nunziata conferma lo stesso undici visto contro la Norvegia e gli Azzurrini sono protagonisti di un primo tempo equilibrato in cui sfiorano anche il vantaggio, ma vengono anche salvati dal portiere Zacchi dopo che la difesa italiana era stata sorpresa da un lancio lungo. Ladomina la prima parte di ripresa e passa meritatamente in vantaggio grazie alla botta di Sieb al 60’ su assist di Gunther.riesce però a reagire immediatamente con un diagonale di Ambrosino su assist di Nasti che riporta il match in ...

