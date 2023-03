L’Italia non brilla ma riparte: 2-0 a Malta nel segno di Retegui | Nazionali (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-26 23:55:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: L’Italia inverte subito la marcia dopo la sconfitta subita per mano dell’Inghilterra al Diego Armando Maradona di Napoli. Il percorso verso Euro 2024 prosegue con la vittoria degli Azzurri contro Malta per 2-0, grazie alle reti firmate da Retegui – sempre più centrale e coinvolto nelle manovre degli uomini di Mancini – abile a capitalizzare una pennellata da angolo di Tonali, e da Pessina, rapido a capitalizzare sotto porta l’assist fornito da Emerson Palmieri. Successo fondamentale per gli Azzurri che trovano così i loro primi 3 punti nel Gruppo C. Parte l’inseguimento alla selezione dei Tre Leoni, oggi vittoriosi nel loro match contro l’Ucraina. Nona affermazione – in altrettanti incontri – per L’Italia contro Malta, che ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-26 23:55:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:inverte subito la marcia dopo la sconfitta subita per mano dell’Inghilterra al Diego Armando Maradona di Napoli. Il percorso verso Euro 2024 prosegue con la vittoria degli Azzurri controper 2-0, grazie alle reti firmate da– sempre più centrale e coinvolto nelle manovre degli uomini di Mancini – abile a capitalizzare una pennellata da angolo di Tonali, e da Pessina, rapido a capitalizzare sotto porta l’assist fornito da Emerson Palmieri. Successo fondamentale per gli Azzurri che trovano così i loro primi 3 punti nel Gruppo C. Parte l’inseguimento alla selezione dei Tre Leoni, oggi vittoriosi nel loro match contro l’Ucraina. Nona affermazione – in altrettanti incontri – percontro, che ...

