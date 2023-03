L' Italia è sotto attacco della malavita Salvini | migranti e Ong | parole durissime

(Di lunedì 27 marzo 2023) "E' l', non le Ong". Il ministro delle Infrastrutture Matteo, a margine di un incontro a Trieste, usasul casoLouise Michel, imbarcazione Ong di proprietà dell'artista e attivista Banksy, fermata dalla Guardia Costiera con l'accusa grave di ostacolare i soccorsini. "Se ci sono dichiarazioniGuardia costiera piuttosto cheMarina che sono corpi orgoglio dello Stato che lamentano che il lavoro viene ostacolato, va preso in considerazione -linea, leaderLega -. Ma il problema sono i trafficanti e gli scafisti non altri". Non le Ong? "Se le Ong complicano il lavoro dei nostri marinai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : La protesta di migliaia di persone, 700 mila secondo i media, si è spinta fin sotto casa del premier. Le università… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Sono orgoglioso di entrare nella storia del #Milan. Cosa succede? Quando giochi da campione d'Italia… - fanpage : Il PD continua a salire, mentre Fratelli d'Italia scende al di sotto del 30% - decet5 : RT @RaffaeleGianni4: @dottorbarbieri L'italia e' sotto attacco e questa e' una guerra non convenzionale - Marco02839896 : RT @Libero_official: 'E' l'Italia sotto attacco, non le #Ong'. #Immigrazione, ministro #Salvini durissimo: 'La malavita sta colpendo l'Ital… -

"E' l'attacco, non le Ong". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un incontro a Trieste. "Se ci sono dichiarazioni della Guardia costiera piuttosto ...... dirigendo invece su altre tre unità di migranti sulle quali, peraltro,il coordinamento di ...serie di conseguenze a catena che hanno inciso sull'organizzazione dei soccorsi da parte dell'. ...Troppo deludente per essere veraogni punto di vista fin qui, dalla velocità in rettilineo ... mentre domenica la gara inizierà alle 7 in

Carceri: violenze e sovraffollamento, Strasburgo (ri)mette l’Italia sotto accusa Avvenire

Geo Barents, l'arrivo al porto di Bari e lo sbarco dei migranti Salvini, è l'Italia sotto attacco non le Ong - "E' l'Italia sotto attacco, non le Ong". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, ...Lo scrittore francese autore di ‘Les lacs du Connemara’: «Rivalutiamo la collera, quando non è oppressione ma reazione a una prepotenza. Così inizia l’Iliade, radice dell’Occidente» ...