Liste d’attesa infinite e sanità allo sbando, l’inchiesta di PresaDiretta: “Le persone rinunciano alle cure” – Video (Di lunedì 27 marzo 2023) Cinquecentodiciassette giorni di attesa per una visita reumatologica in Calabria. La signora Giacomina Durante, consigliera nazionale dell’APMAR, Associazione Nazionale persone con Malattie Reumatologiche e Rare, riceve continui e disperati messaggi di aiuto di persone che non riescono più a curarsi. Parte dalla Calabria il viaggio di Riccardo Iacona e la squadra di PresaDiretta nella lenta agonia del Servizio Sanitario Nazionale. Con “Salviamo la sanità pubblica”, in onda lunedì 27 marzo alle 21.20 su Rai3, PresaDiretta ha attraversato l’Italia, da sud a nord, per parlare con il personale sanitario e con i pazienti, è entrata negli ospedali pubblici, negli ambulatori e nelle cliniche private. Ma la crisi della sanità pubblica ormai è diffusa in tutto il Paese: negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Cinquecentodiciassette giorni di attesa per una visita reumatologica in Calabria. La signora Giacomina Durante, consigliera nazionale dell’APMAR, Associazione Nazionalecon Malattie Reumatologiche e Rare, riceve continui e disperati messaggi di aiuto diche non riescono più a curarsi. Parte dalla Calabria il viaggio di Riccardo Iacona e la squadra dinella lenta agonia del Servizio Sanitario Nazionale. Con “Salviamo lapubblica”, in onda lunedì 27 marzo21.20 su Rai3,ha attraversato l’Italia, da sud a nord, per parlare con il personale sanitario e con i pazienti, è entrata negli ospedali pubblici, negli ambulatori e nelle cliniche private. Ma la crisi dellapubblica ormai è diffusa in tutto il Paese: negli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoRichetti : #18Marzo, Giornata del ricordo delle vittime del #Covid. Per loro non solo il nostro ricordo, ma azioni concrete: u… - raffaellapaita : A #Spezia al presidio organizzato dalla #UIL per chiedere risposte ai gravi problemi della #sanità pubblica in Ligu… - Consiglioveneto : Gruppo consiliare Pd: “Liste d’attesa, investire in personale per garantire le prestazioni. Rimborsare chi deve ric… - Antonio98378698 : @ineruttabile @pierpi13 Sei ancora convinto che la sanità sia gratuita a chiunque ??? noi assicuriamo soprattutto il… - e_cavagna : Sanità lombarda, liste d’attesa record. Al San Raffaele per una cisti 1300 giorni, ma subito se paghi 7 - Il Fatto… -

Elezioni nel Palermitano, da Capaci a Casteldaccia: i nomi ... infatti, i simboli di partito lasciano il posto alle liste ... in attesa di stringere accordi e alleanze con geometrie che potrebbero ... Pino Scrivano, volto della Lega ora avvicinatosi a Fratelli d'... Silvia Pagliacci (Federfarma): 'Screening e telemedicina, così possiamo ridurre le liste d'attesa' In Umbria le 'farmacie dei servizi' sono pronte a dare un contributo nello screening e nella prevenzione, anche per ridurre le liste d'attesa. È uno degli aspetti su cui la neo presidente regionale, Silvia Pagliacci, sta lavorando, in continuità con quanto fatto dal presidente uscente Augusto Luciani dopo la nomina da parte ... Piano Sociosanitario della Liguria, CGIL Savona: 'Niente di nuovo all'orizzonte' ... Cisl e Uil di Savona - continuano - Nel frattempo le condizioni della sanità pubblica nel savonese è sempre più critica: attività e servizi che continuano a essere depotenziati, liste d'attesa ... ... infatti, i simboli di partito lasciano il posto alle... indi stringere accordi e alleanze con geometrie che potrebbero ... Pino Scrivano, volto della Lega ora avvicinatosi a Fratelli'...In Umbria le 'farmacie dei servizi' sono pronte a dare un contributo nello screening e nella prevenzione, anche per ridurre le. È uno degli aspetti su cui la neo presidente regionale, Silvia Pagliacci, sta lavorando, in continuità con quanto fatto dal presidente uscente Augusto Luciani dopo la nomina da parte ...... Cisl e Uil di Savona - continuano - Nel frattempo le condizioni della sanità pubblica nel savonese è sempre più critica: attività e servizi che continuano a essere depotenziati,... Silvia Pagliacci (Federfarma): «Screening e telemedicina, così possiamo ridurre le liste d'attesa» ilmessaggero.it