L’Io come istanza di personalità per Heinz Hartmann (Di lunedì 27 marzo 2023) L’essere umano è in relazione con sé e con gli altri. In tal senso, la psicoanalisi delL’Io è un nuovo indirizzo di studio che si sviluppa negli anni Trenta, soprattutto negli Stati Uniti. Valorizza L’Io come istanza della personalità e tende a renderlo autonomo rispetto all’Es. Propone un Io che può utilizzare le energie sessuali Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 marzo 2023) L’essere umano è in relazione con sé e con gli altri. In tal senso, la psicoanalisi delè un nuovo indirizzo di studio che si sviluppa negli anni Trenta, soprattutto negli Stati Uniti. Valorizzadellae tende a renderlo autonomo rispetto all’Es. Propone un Io che può utilizzare le energie sessuali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @eiopago1 Hahahahaha ma grazie, che bel complimento! ?? Però è proprio così, io vedo il mondo con curiosità e cerco… - distefanoTW : E niente, non ce la fanno proprio a capire la differenza fra adottare un figlio o comprare un figlio. Insinuano che… - rubio_chef : “Non c’entra niente l’elefante nella stanza”. Come riesci a non farti schifo #FrancescaMannocchi, a sghignazzare su… - Valenti59332692 : RT @francesca_09_2: Ma questo video non l’avevo mai visto! Non mangiavano quello che cucinava Nikita “Perchè pensano che metta il veleno de… - sarruzzu65 : @redblack1980 Io una idea di come li gonfierei l'avrei...... -