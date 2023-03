L’Inter negli USA con Materazzi! Sarà una tre giorni ricca di impegni (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Inter è pronta a risbarcare negli Stati Uniti, questa volta con Marco Materazzi. L’ex leggenda nerazzurra guiderà una delegazione alla volta dell’America con tantissime iniziative in programma RITORNO ? “Dopo la tournée delle Inter Women della scorsa estate, L’Inter torna negli Stati Uniti. Lo fa per una serie di attivazioni volte a consolidare la presenza del brand nerazzurro nel territorio di uno dei mercati chiave per lo sviluppo del Club: da lunedì 27 a giovedì 30 marzo una delegazione guidata dalla Legend Marco Materazzi Sarà infatti presente a Miami e a New York per numerose iniziative a tinte nerazzurre. INTER CLUB ? Il tour rappresenta l’occasione per incontrare e ingaggiare i tifosi nerazzurri presenti sul territorio americano. A Miami andrà in scena una speciale serata dedicata ai soci ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)è pronta a risbarcareStati Uniti, questa volta con Marco Materazzi. L’ex leggenda nerazzurra guiderà una delegazione alla volta dell’America con tantissime iniziative in programma RITORNO ? “Dopo la tournée delle Inter Women della scorsa estate,tornaStati Uniti. Lo fa per una serie di attivazioni volte a consolidare la presenza del brand nerazzurro nel territorio di uno dei mercati chiave per lo sviluppo del Club: da lunedì 27 a giovedì 30 marzo una delegazione guidata dalla Legend Marco Materazziinfatti presente a Miami e a New York per numerose iniziative a tinte nerazzurre. INTER CLUB ? Il tour rappresenta l’occasione per incontrare e ingaggiare i tifosi nerazzurri presenti sul territorio americano. A Miami andrà in scena una speciale serata dedicata ai soci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : L'Inter negli USA con Materazzi! Sarà una tre giorni ricca di impegni - - anitaa1908 : RT @SimoneTogna: L’#Inter torna negli USA per una serie di attivazioni volte a consolidare la presenza del brand nerazzurro nel territorio:… - ferrantelli94 : RT @SimoneTogna: L’#Inter torna negli USA per una serie di attivazioni volte a consolidare la presenza del brand nerazzurro nel territorio:… - El_Principe22_ : RT @FcInterNewsit: L'Inter torna negli Stati Uniti: numerose iniziative tra Miami e New York per la delegazione guidata da Materazzi https… - FcInterNewsit : L'Inter torna negli Stati Uniti: numerose iniziative tra Miami e New York per la delegazione guidata da Materazzi -

Conte, da Juve e Inter alla Roma: tutti gli scenari per il futuro ... Juve, Inter e Roma . Per i bianconeri il nome di Conte è iniziato a circolare dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e l'avvento della nuova dirigenza, visti i rapporti tesi negli ultimi anni tra i ... Polonia - Albania, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici ...collaboratore tecnico di Roberto Mancini ai tempi dell'Inter, per ... L'Albania è l'unica nazionale del gruppo E a non avere ancora ... che si guadagnò un posto negli spareggi grazie ai due punti in più ... La Francia programma il ritorno alla 'difesa del Paese' ...orienta verso scenari asimmetrici piuttosto che di guerra inter - ... Se la lotta al terrorismo " negli ultimi anni perno dell'impegno ... La RNS ne prende atto e pone l'accento sulla crucialità di ... ... Juve,e Roma . Per i bianconeri il nome di Conte è iniziato a circolare dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e'avvento della nuova dirigenza, visti i rapporti tesiultimi anni tra i ......collaboratore tecnico di Roberto Mancini ai tempi dell', per ...'Albania è'unica nazionale del gruppo E a non avere ancora ... che si guadagnò un postospareggi grazie ai due punti in più ......orienta verso scenari asimmetrici piuttosto che di guerra- ... Se la lotta al terrorismo "ultimi anni perno dell'impegno ... La RNS ne prende atto e pone'accento sulla crucialità di ... Inter goes to US: il brand nerazzurro torna protagonista negli Stati Uniti Inter - News Ufficiali