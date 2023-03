L’intelligence prossima ventura è la Virtual Humint Parola di Teti

(Di lunedì 27 marzo 2023) “Il Deepweb: istruzioni per l’uso.Intelligence” è il tema della lezione tenuta da Antoniodell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara al Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri.ha preliminarmente dichiarato che oggi grazie alla tecnologia, chiunque può essere in grado di fornire e ricevere informazioni. La maggior parte di queste ultime sono memorizzate all’interno degli smartphone, ormai divenuti una protesi digitale del corpo umano. Infatti, vi è la naturale e crescente esigenza di essere aggiornati su tutto quello che accade attorno a noi, prescindendo dall’importanza della notizia. La Rete costituisce sicuramente un’altra grandissima fonte di informazioni: Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin sono soltanto alcuni dei ...

