Lino Banfi: “Come farò ad abituarmi a vivere senza la mia Lucia?” (Di lunedì 27 marzo 2023) Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Lino Banfi racconta per la prima volta gli ultimi giorni di vita della moglie Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 27 marzo 2023) Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”,racconta per la prima volta gli ultimi giorni di vita della moglie Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Lino Banfi: 'Gli ultimi giorni di mia moglie ho supplicato Dio di farla morire' - infoitcultura : Lino Banfi: chi è, età, carriera d’attore, vita privata, moglie e figli - infoitcultura : Lino Banfi, lacrime a Verissimo per la moglie Lucia: «Ho pregato Dio di farla morire» - infoitcultura : Lino Banfi, la rivelazione sugli ultimi giorni della moglie: «Ho supplicato Dio di farla morire» - infoitcultura : Lino Banfi in lacrime per la moglie: “Aveva un tumore al cervello, ho supplicato Dio di farla morire” -