L'incontro tra Orlando Bloom e Zelensky a Kiev: "Restituiremo un'infanzia felice ai bimbi ucraini" (Di lunedì 27 marzo 2023) Incontro Orlando Bloom e Zelensky. L'attore britannico e il presidente ucraino si sono visto domenica 26 marzo a Kiev. Zelensky ha condiviso il video delL'incontro sul suo profilo Instagram: Bloom si è recato nel Paese martoriato dalla guerra in veste di ambasciatore di buona volontà per l'Unicef.

