L’inaspettata reazione di Daniele Dal Moro ad un post social di Elenoire Ferruzzi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CastigamattU : RT @Micky01745814: @FmMosca Ho fatto le analisi del sangue ieri, esce il discorso vaccino con una persona che lavora lì, dico che io non l'… - MSator : RT @Micky01745814: @FmMosca Ho fatto le analisi del sangue ieri, esce il discorso vaccino con una persona che lavora lì, dico che io non l'… - Micky01745814 : @FmMosca Ho fatto le analisi del sangue ieri, esce il discorso vaccino con una persona che lavora lì, dico che io n… - infoitcultura : Gf Vip 7, l’inaspettata reazione di Gianluca Benincasa dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi - IsaeChia : #GfVip 7, l’inaspettata reazione di Gianluca Benincasa dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi Anche papà Stef… -

"Una sconfitta tantoquanto meritata: un 21 a 7 che non ammette repliche": ... Tuttavia,'inattesa espulsione di Martino ... per un fallo ditanto inutile quanto plateale, ha ......i conti con la realtà e capisce che lei e Sergio non sono fatti'uno per'altra, dunque rifiuta . Ladell'ex lascerà tutti sconvolti: Sergio furioso, farà una scenata davvero. ......portare a casa tre punti e una vittoria sulla carta. ... Alessandria in attacco e Barroero a muro si portano sul - 1,'... Le torinesi mantengono il +5 fino al 20 - 15, unabiancoblu ...