L’impantanata segreteria del Pd e la solita sceneggiata sulle correnti

(Di lunedì 27 marzo 2023) C’è una sfasatura evidente, proprio una contraddizione aristotelica, tra le caratteristiche politiche e personali di Elly Schlein e le abitudini appiccicose e di potere dei gruppi dirigenti del Pd. Lo stiamo vedendo in questi giorni. Mentre lei corre di qua e di là a sostenere varie battaglie di piazza e/o sui diritti civili, si sbraccia sul tema dell’immigrazione con una linea aperturista molto diversa da quella delle passate stagioni, sposa cause libertarie magari minoritarie, i Dirigenti-del-Partito si agitano alla ricerca di un posto al sole nella nuova stagione. Lo stridore è come quello di una pietra che rotoli senza che si sappia bene dove andrà a fermarsi: la contraddizione sarà gestibile o l’ancien régime minerà la rivoluzione? È molto probabile che Schlein non sia a proprio agio in queste polemiche e trattative interne, e anche gli sconfitti di Stefano Bonaccini un po’ di ...