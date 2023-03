Liliana Resinovich | il mistero continua ' La scena sembra costruita' Fissata l' udienza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Caso #LilianaResinovich, il 5 giugno si deciderà per l'archiviazione - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Liliana Resinovich: Fissata al 5 giugno l'udienza davanti al gip di #Trieste su opposizioni all’ archiviazione present… - RaiTre : RT @chilhavistorai3: Liliana Resinovich: Fissata al 5 giugno l'udienza davanti al gip di #Trieste su opposizioni all’ archiviazione present… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Liliana Resinovich: Fissata al 5 giugno l'udienza davanti al gip di #Trieste su opposizioni all’ archiviazione present… - il_piccolo : Giallo Liliana Resinovich, lunedì 5 giugno l’udienza che deciderà sull’archiviazione del caso -

Sarà a porte chiuse. Ecco cosa c'è scritto nella richiesta di opposizione presentata dal marito Sebastiano ...I ricorsi all' archiviazione per il caso disono stati depositati. Sia il fratello che il marito si oppongono all'ipotesi di suicidio abbracciata dalla procura di Trieste e hanno presentato la documentazione affinché le ...Ancora luce, inoltre, sulla storia di, la donna di 63 anni trovata morta in un boschetto. La ricostruzione delle indagini ha evidenziato tracce di DNA mai attribuite sui reperti ...

Liliana Resinovich, il 5 giugno la decisione sull'archiviazione: tre le ... Fanpage.it

(ANSA) - TRIESTE, 27 MAR - Il Gip del Tribunale di Trieste ha fissato per il prossimo 5 giugno un'udienza in Camera di Consiglio durante la quale saranno discusse la richiesta di archiviazione per il ...Il 5 giugno 2023 il gip di Trieste è chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura sul caso di Liliana Resinovich. Tre le opposizioni presentate dal fratello, dal marito ...