Liliana Resinovich, il marito: "Servono nuove indagini" (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Non smettere di indagare per fare luce su ogni aspetto della morte di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022 nell'area boschiva dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. A chiederlo è Sebastiano Visintin, marito della vittima, nell'opposizione all'archiviazione chiesta dalla procura di Trieste che propende per il suicidio. L'uomo, assistito dall'avvocato Paolo Bevilacqua, invoca nuove indagini, in particolare l'esame, l'ispezione e l'analisi degli abiti indossati dalla donna, l'accertamento tecnico-scientifico alla ricerca di materiale biologico sulla borsa e sul contenuto interno, sull'orologio, sulla superficie esterna dei sacchi neri che coprivano la vittima, oltre al riesame del contenuto dell'autopsia.

