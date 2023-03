Liliana Resinovich | il 5 giugno si decide sull’archiviazione del caso | tre le richieste di opposizione

Leggi su tag24

(Di lunedì 27 marzo 2023) È in programma per il prossimo 5l’udienza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste sarà chiamato aredeldi, la 63enne scomparsa in Friuli il 14 dicembre 2021, trovata morta il 5 gennaio 2022. Secondo la Procura, la donna si sarebbe tolta ... TAG24.