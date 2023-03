Licia Ronzulli: “Berlusconi ha il mio pieno appoggio. Con Renzi non c’è stata alcuna chiamata” (Di lunedì 27 marzo 2023) La riorganizzazione interna di Forza Italia ha suscitato, nei giorni scorsi, non poco clamore. Silvio Berlusconi ha infatti deciso la sostituzione del capogruppo alla Camera Alessandro Cattaneo – in favore di Paolo Barelli – e il declassamento di Licia Ronzulli, confermata capogruppo al Senato ma non più coordinatrice regionale di FI in Lombardia. Queste decisioni ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) La riorganizzazione interna di Forza Italia ha suscitato, nei giorni scorsi, non poco clamore. Silvioha infatti deciso la sostituzione del capogruppo alla Camera Alessandro Cattaneo – in favore di Paolo Barelli – e il declassamento di, confermata capogruppo al Senato ma non più coordinatrice regionale di FI in Lombardia. Queste decisioni ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Lombardia Ennesimo duro attacco di #Feltri contro Licia #Ronzulli: 'si era montata la testa come tutti coloro che… - MarcoFattorini : Ad Alessandro Cattaneo non rispondono al citofono. A Licia Ronzulli sono stati negati l’ingresso automatico a Villa… - ultimora_pol : #Lombardia ?? Licia #Ronzulli rimossa dal ruolo di coordinatore di Forza Italia in Lombardia @ultimora_pol - robreg1 : RT @Miti_Vigliero: Si ricorderanno che fu una delle maggiori artefici della caduta Governo Draghi? Fi, Licia Ronzulli verso il Terzo Polo:… - Matteoemmosocaz : RT @ImolaOggi: Licia Ronzulli da FI verso il Terzo Polo? (grande affare per Renzi!)?? -