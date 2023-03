Libia | passi incoraggianti verso l’unificazione dell’establishment militare

(Di lunedì 27 marzo 2023) “Mabrouk Libya!”. Auguri! Contrariamente a quanto accaduto in passato, il mese di Ramadan, sacro per i musulmani, è iniziato quest’anno positivamente per i libici. Una visita a Tripoli dei cinque alti ufficiali militari, rappresentanti delle forze armate arabe libiche orientali, precedentemente Libyan National Army (LNA), rappresenta uno step importante nel processo di unificazione. La, sprofondata nel caos di amministrazioni rivali e fazioni armate contrapposte, dopo il rovesciamento del colonnello Muammar Gheddafi, nel 2011, potrebbe presto avere un esercito unito a proteggere i propri confini e quello che ne resta della propria sovranità territoriale. I cinque membri del ComitatoCongiunto (JMC 5+5) provenienti dallaorientale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StrumentiP : #Medioriente “Mabrouk Libya!”. Auguri Libia! Contrariamente a quanto accaduto in passato, il mese di Ramadan, sacro… - acmilanpoint : @serracchiani Vogliamo sapere,vogliamo sapere peril 3 ottobre 2013 a due passi dall’isola dei Conigli, un barcone p… -

Ogni piccoloin avanti diplomatico è sempre stato subito sabotato dagli Stati Uniti o dalla ... Dal Medioriente fino alla penisola coreana passando per Taiwan, lae la Repubblica Democratica ..."Tunisia, la nuova". "Tunisia, la rivoluzione tradita". "Uno Stato fallito di nome Tunisia". Sono alcuni titoli ...fine " scrive Sgrena - il presidente tunisino Kais Saied è tornato sui suoi...Non auspico che sidall'unipolarismo post guerra fredda a un nuovo bipolarismo del terrore. ... mentre sulla sponda Sud la Tunisia sta diventando una "nuova". E l'Italia La crisi tunisina ...

Diritti umani, l'ONU accusa la Libia: impunità per violenze contro i ... La Voce di New York

LIBIA - Alarm phone ha fatto richiesta di aiuto per giorni per un naufragio avvenuto in acque internazionali al largo delle coste libiche, tuttavia non è ...ORTONA – “Io e la mia nipotina di 4 anni, che accudivo all’epoca siamo rimaste in prigione in Libia per un anno. Mi hanno picchiata in qualsiasi parte del corpo. Ho ancora le cicatrici. Ogni sera sceg ...