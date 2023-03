Libano, la Francia arma la repressione delle proteste: tante denunce, zero indagini (Di lunedì 27 marzo 2023) Omar ha subìto danni permanenti a un occhio centrato da un candelotto di gas lacrimogeno l’8 agosto 2020 durante una protesta a Beirut. Lo stesso giorno, Hussein ha rischiato di perdere un occhio colpito da un proiettile di gomma. Dall’ottobre 2019 il Libano è attraversato da proteste di massa: contro la crisi economica, contro la corruzione, contro l’impunità per i responsabili della strage al porto di Beirut, contro il mancato accesso alle cure mediche e per altri motivi ancora. Nel rapporto pubblicato da Amnesty International a metà marzo sulle armi meno letali che diventano letali, c’è spazio anche per la situazione libanese: l’uso sconsiderato di proiettili di gomma e di metallo e dei gas lacrimogeni esplosi da distanza ravvicinata e mirando alla testa, al petto e alla schiena ha causato almeno tre morti e centinaia di feriti. Le numerose ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Omar ha subìto danni permanenti a un occhio centrato da un candelotto di gas lacrimogeno l’8 agosto 2020 durante una protesta a Beirut. Lo stesso giorno, Hussein ha rischiato di perdere un occhio colpito da un proiettile di gomma. Dall’ottobre 2019 ilè attraversato dadi massa: contro la crisi economica, contro la corruzione, contro l’impunità per i responsabili della strage al porto di Beirut, contro il mancato accesso alle cure mediche e per altri motivi ancora. Nel rapporto pubblicato da Amnesty International a metà marzo sulle armi meno letali che diventano letali, c’è spazio anche per la situazione libanese: l’uso sconsiderato di proiettili di gomma e di metallo e dei gas lacrimogeni esplosi da distanza ravvicinata e mirando alla testa, al petto e alla schiena ha causato almeno tre morti e centinaia di feriti. Le numerose ...

Crisi insostenibile, il Libano porta la rabbia in piazza Il Manifesto Libano, la Francia arma la repressione delle proteste: tante denunce, zero indagini Dall'ottobre 2019 il Libano è attraversato da proteste di massa ... Ma chi è che arma la repressione delle proteste libanesi La Francia. Il Crisis Evidence Lab di Amnesty International ha ... Crisi insostenibile, il Libano porta la rabbia in piazza Libano (Internazionale) La lira è evaporata, povertà esplosiva: scontri con la polizia a Beirut. Secondo l'Onu solo gli afghani sono più infelici dei libanesi. Di Pasquale Porciello ...