L'ex capo della polizia Gabrielli: «Sui migranti siamo passati dal buonismo al cattivismo. Piantedosi su Cutro? Io non lo avrei detto»

L'ex sottosegretario e capo della polizia Franco Gabrielli critica l'approccio del governo all'immigrazione. E anche il decreto sulle Ong. «Ultimamente c'è stato un irrigidimento securitario. Ma secondo me questo criterio non aiuta. Inutile prendersela con gli scafisti, che sono gli sfigati della filiera, mentre i veri criminali sono i trafficanti che fanno commercio di esseri umani», dice in un'intervista a La Stampa. Gabrielli dice di essere «il meno indicato a fare la difesa del governo Meloni. A differenza di Piantedosi io sono stato un questurino doc. Non mi sarei espresso come lui sulla strage di Cutro. Se non altro perché c'era gente proveniente pure dall'Afghanistan, che abbiamo abbandonato quando abbiamo lasciato il paese.

