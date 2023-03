L'Europa non può dire no ai biocarburanti. 'Per i mezzi pesanti sono la vera svolta verde' (Di lunedì 27 marzo 2023) "La decisione presa dal Consiglio europeo di dare un futuro ai motori endotermici per auto e furgoni, prevedendone l'uso con i carburanti sintetici oltre il 2035, rappresenta una scelta strategica ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 27 marzo 2023) "La decisione presa dal Consiglio europeo di dare un futuro ai motori endotermici per auto e furgoni, prevedendone l'uso con i carburanti sintetici oltre il 2035, rappresenta una scelta strategica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Era talmente forte, quella #Juve, che per vincere in Italia secondo #Capello non aveva bisogno dell’associazione pe… - pwk : 5/6 L'unico a piazzare missili nucleari nel centro dell'Europa è stato Putin. E non certo da ieri... Ma come? Voi… - LaVeritaWeb : Il proprietario del marchio di calzature: «Non credo al commercio via Internet, mi sono rifiutato di farlo. Bisogna… - babeari969 : @labrys_ascia @ReedRichards_69 @repubblica Nessun insulto caro, quelli li vedi solo tu, anch’io faccio conferenze e… - Rojas3299 : @StefanoMorand13 @GavinoSanna1967 Se poi devi scegliere tra la Meloni e Letta / Bonaccini / Schlein che sui temi pi… -