(Di lunedì 27 marzo 2023) Caro Beppe, leggo che l'Unione Europea si appresta all' obbligo di imporre l'E -per i veicoli come misura per salvaguardare l'ambiente. L'E -verrebbe prodotto con l'utilizzo di acqua, per ottenere un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ValBarrett82 : RT @EnergiaItNews: La @EU_Commission potrebbe aprire agli e-fuel secondo un documento trapelato e scoperto da @Reuters. Ma la nuova propost… - EnergiaItNews : La @EU_Commission potrebbe aprire agli e-fuel secondo un documento trapelato e scoperto da @Reuters. Ma la nuova pr… -

Caro Beppe, leggo che l'Unione Europea si appresta all' obbligo di imporre l'E -per i veicoli come misura per salvaguardare l'ambiente. L'E -verrebbe prodotto con l'utilizzo di acqua, per ottenere un litro di e -si dovrebbero utilizzare fino a due litri di acqua. Domanda: ma la Commissione Europea ha presente lo stato dei fiumi ...... che includesse solo gli e -e non i biocarburanti'', hanno affermato tre ministri italiani, dei Trasporti, dell'Ambiente e delle Imprese , nelladel 21 marzo, riporta l'agenzia stampa ...Non è servita lainviata al vicepresidente della commissione Ue Frans Timmermans dai ministri Matteo Salvini, Adolfo Urso, e Gilberto Pichetto Fratin. Timmermans ha annunciato su Twitter che ...

LETTERA L'e-fuel e la siccità | Italians Corriere

Clima (Economia) Il governo italiano fa buon viso a cattivo gioco, ma la maggioranza è nervosa e dà segni di frustrazione. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: "L’Europa non si dimostri irragion ...Auto green: la UE si accorda con la Germania sugli e-fuels dal 2025 e boccia i biocarburanti proposti dall'Italia, poche speranze dal Consiglio UE.