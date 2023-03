L’epic fail dell’arbitro: fischia la fine della partita, ma mancava ancora un minuto. La reazione in campo e sugli spalti – Il video (Di lunedì 27 marzo 2023) Triplice fischio finale e tutti negli spogliatoi. Anzi no. È esploso il caos durante gli ultimi minuti del match del derby tra Vicenza e Arzignano, nella 34esima giornata di Serie C. L’arbitro aveva concesso alle squadre 5 minuti di tempi supplementari, ma qualcosa è andato storto, e ha fischiato la fine del match al 94?. L’Arzignano si trovava in vantaggio 3 a 2 sui padroni di casa del Vicenza. La squadra e i tifosi speravano di poter riagguantare gli avversari e poter raggiungere il pareggio. Ma l’arbitro, Giuseppe Mucera, a pochi minuti dal termine dei tempi supplementari concessi al termine della partita, è incappato in un errore fischiando la fine della partita. E dopo il triplice fischio i tifosi presenti hanno iniziato a urlare dagli ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Triplice fischio finale e tutti negli spogliatoi. Anzi no. È esploso il caos durante gli ultimi minuti del match del derby tra Vicenza e Arzignano, nella 34esima giornata di Serie C. L’arbitro aveva concesso alle squadre 5 minuti di tempi supplementari, ma qualcosa è andato storto, e hato ladel match al 94?. L’Arzignano si trovava in vantaggio 3 a 2 sui padroni di casa del Vicenza. La squadra e i tifosi speravano di poter riagguantare gli avversari e poter raggiungere il pareggio. Ma l’arbitro, Giuseppe Mucera, a pochi minuti dal termine dei tempi supplementari concessi al termine, è incappato in un errorendo la. E dopo il triplice fischio i tifosi presenti hanno iniziato a urlare dagli ...

