Leonardo Pieraccioni lo deride pubblicamente | il video sul famoso chef fa il giro del web

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 27 marzo 2023)non ha esitato are uno deglipiù acclamati al mondo: ilfa ildel web. Ironico, ma allo stesso tempo sarcasticonon ha resistito areuno deglipiù noti al mondo. Il comico ha pubblicato unsu Instagram dove analizza in modo dettagliato il conto portato da Salt Bae a dei commensali nel suo ristorante di Abu Dhabi. Salt Bae ha conquistato la popolarità grazie al suo modo particolare di mettere il sale nelle pietanze e per colorire con ingredienti pregiati le sue ricette.ironico sui social- Foto Ansa- Grantennistoscana.itMa cos’è che ha provocato la reazione ...