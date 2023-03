L'Emilia rischia la bancarotta per i buchi fatti con Elly Schlein (Di lunedì 27 marzo 2023) Più dei 400 milioni di rosso, la prova del fallimento della sanità Emiliano romagnola è la fuga dei pazienti verso il Veneto e la Lombardia. Naturale, visto che le prestazioni in lista d'attesa nel 2021 avevano raggiunto la quota record di 1.175.816. A Bologna, la giunta si vanta di avere un piano per abbatterle, che in realtà consiste nello scaricare sulle Regioni vicine i costi del servizio ai propri assistiti. Poi occorrerà pagare per visite, ricoveri, interventi e terapie svolti oltre i confini. L'unica priorità sembra tagliare i costi. Anzi, si chiudono addirittura i pronto soccorso, come si prevede di fare a Cento, nel Ferrarese, mentre si aboliscono 14 posti letto in terapia intensiva al Sant'Orsola di Bologna e viene ridotto il numero anche all'Ospedale Maggiore. Il tutto per giustificare la mancanza di 5mila operatori nel comparto e di migliaia di medici. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Più dei 400 milioni di rosso, la prova del fallimento della sanitàno romagnola è la fuga dei pazienti verso il Veneto e la Lombardia. Naturale, visto che le prestazioni in lista d'attesa nel 2021 avevano raggiunto la quota record di 1.175.816. A Bologna, la giunta si vanta di avere un piano per abbatterle, che in realtà consiste nello scaricare sulle Regioni vicine i costi del servizio ai propri assistiti. Poi occorrerà pagare per visite, ricoveri, interventi e terapie svolti oltre i confini. L'unica priorità sembra tagliare i costi. Anzi, si chiudono addirittura i pronto soccorso, come si prevede di fare a Cento, nel Ferrarese, mentre si aboliscono 14 posti letto in terapia intensiva al Sant'Orsola di Bologna e viene ridotto il numero anche all'Ospedale Maggiore. Il tutto per giustificare la mancanza di 5mila operatori nel comparto e di migliaia di medici. ...

