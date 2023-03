L’Egitto riscopre i teschi d’ariete di Ramses II e la prima alba di Heliopolis

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar – Gli antichi tesori d’Egitto non finiscono mai di sorprendere il mondo. Una lunga sequenza di scoperte, quelle nella terra dei faraoni, che per frequenza e ricchezza è paragonabile solo a quelle che puntualmente avvengono in territorio italiano. L’ultimo di questi ritrovamenti, si presenta tanto lugubre quanto straordinario e misterioso. Gli archeologi dell’Università di New York hanno riportato alla luce oltre duemila teste di ariete mummificate e sepolte secondo uno schema ortogonale. I reperti sono per lo più die corna perfettamente allineati e risalgono all’epoca della dinastia Tolemaica, databile tra il 323 a.C. e la conquista romana del, nel 30 a.C.. Questo strano cimitero animale di 2300 anni fa è stato riportato in luce nei pressi del famoso tempio diII, nell’antica città di Abydos, nel sud ...