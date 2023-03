Lega Pro | follia di Benalouane | aggredisce un tifoso del Piacenza

(Di lunedì 27 marzo 2023) Yohan, difensore del Novara, ha colpito con un pugno undel: serata in questura per lui Scene da Far West nel post partita di-Novara inPro: Yohan, in forza ai piemontesi ha colpito undelcon un pugno. Ilè stato medicato in ospedale con 10 punti di sutura, mentre il difensore ha finito la serata in questura per un accertamento. La ricostruzione della vicenda vede i tifosi di casa hanno avvicinato il presidente dei piemontesi Ferranti insultandolo pesantemente. Il difensore tunisino si sarebbe avvicinato, scatenando una nuova lite in cui alcuni sostenitori dei piacentini lo hanno insultato con epiteti razzisti. Di seguito il comunicato del ...

Yohan Benalouane, difensore del Novara, ha colpito con un pugno un tifoso del Piacenza: serata in questura per lui Scene da Far West nel post partita di Piacenza - Novara in: Yohan Benalouane, in forza ai piemontesi ha colpito un tifoso del Piacenza con un pugno. Il tifoso è stato medicato in ospedale con 10 ...

Post-partita movimentato al termine del match tra Piacenza e Novara, valevole per la trentaquattresima giornata di Lega Pro. Il difensore della formazione ospite, Yohan Benalouane, ha infatti colpito ...NOVARA- Incredibile quanto accaduto nel girone A di Lega Pro al termine della sfida di ieri (26 marzo) tra Piacenza e Novara terminata con il risultato di 1-1. Il difensore novarese Yohan Benalouane,.