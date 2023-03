Lega Navale Italiana: pulizia del porticciolo e fondali di Acitrezza (Di lunedì 27 marzo 2023) Tre gommoni distrutti e tagliuzzati, 27 sacchi di indifferenziata, 18 di plastica, 2 di vetro, 4 di lattine, 48 copertoni di varia misura fino a quelli da camion, resti di un ciclomotore, 1 aspirapolvere, parti di plastica di altro motorino, un lettino da spiaggia, 3 ombrelloni, 3 batterie auto e boe distrutte. Questo è il materiale raccolto, domenica scorsa, dedicata alla pulizia del porto, dei basalti colonnari e dei fondali di Acitrezza aperta a tutti. La locale Sezione della Lega Navale Italiana ha promosso questa iniziativa che ha trovato il supporto nell’Amministrazione del Comune di Aci Castello e dell’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta Isole dei Ciclopi. Numerose le associazioni che hanno cooperato: Centro Studi Acitrezza, Plastic free diving, i Cacciatori ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 marzo 2023) Tre gommoni distrutti e tagliuzzati, 27 sacchi di indifferenziata, 18 di plastica, 2 di vetro, 4 di lattine, 48 copertoni di varia misura fino a quelli da camion, resti di un ciclomotore, 1 aspirapolvere, parti di plastica di altro motorino, un lettino da spiaggia, 3 ombrelloni, 3 batterie auto e boe distrutte. Questo è il materiale raccolto, domenica scorsa, dedicata alladel porto, dei basalti colonnari e deidiaperta a tutti. La locale Sezione dellaha promosso questa iniziativa che ha trovato il supporto nell’Amministrazione del Comune di Aci Castello e dell’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta Isole dei Ciclopi. Numerose le associazioni che hanno cooperato: Centro Studi, Plastic free diving, i Cacciatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jerryru34062156 : @FratellidItalia @galeazzobignami ha ha ha, chi aveva la soluzione -blocco navale- ora incolpa chi c'era prima ? Go… - giuseppe1265 : @LegaSalvini Accusata di aver forzato il blocco navale, che a tuttora non avete ancora fatto, ci sono più migranti che votanti #lega - TelemiaLaTv : Si è tenuto presso la sede della Lega Navale di Roccella Jonica l’incontro che ha come tema: “Storie di mare e di m… - giglionews : In diretta dal Golfo del Campese, in collaborazione con la Lega Navale #isoladelgiglio #webcam #Tuscany… - stefanodonno75 : Lecce Chronicles da un'idea di Stefano Donno: “A PESCA DI PLASTICA”: LEGA NAVALE E FIPSAS PER LA... -