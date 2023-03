Lea Michele ha detto che il figlio Ever | 2 anni | non è “completamente fuori pericolo”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 27 marzo 2023) Leaha annunciato il 22 marzo 2023 con una Instagram Story di non poter essere presente allo spettacolo Funny Girl a cui sta lavorando a causa di “uno spaventoso problema di salute” che ha coinvolto suo, 2, che si trova ricoverato in ospedale. A corredo dello scatto lei ha messo una foto in cui lei tiene per mano il bimbo, come a rassicurarlo nella speranza che questo brutto momento presto possa essere un ricordo. Fonte: Instagram @lea“Mi spiace ma sfortunatamente non ci sarò in Funny Girl oggi. Siamo all’ospedale con nostro, alle prese con problema di salute piuttosto preoccupante, per cui devo essere qui” – è stato il suo messaggio. A confermare l’assenza dell’attrice ci ha poi pensato anche la produzione di Broadway, dove sta andando in scena ...