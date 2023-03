Le tendenze bijoux del 2023

Degli orecchini pendenti insoliti sono ilperfetto per sottolineare il gusto femminile dalla ... Ricevi news e aggiornamenti sulle ultimebeauty direttamente nella tua posta Iscriviti ......sono apparsi nelle collezioni come orecchini minimal per sconvolgere il concept dei set... monorecchini ed earcuff alla NFW si sono divertiti a cambiare sempre stile e a dominare lein ...Bene, vediamo su qualicolore SS/2023 potranno buttarsi a capofitto in tutta sicurezza. ... sugli abiti come sui, il deep silver ci farà letteralmente impazzire. Amiche Winter siete ...

I prossimi gioielli di tendenza. Parola d'ordine: esagerare AMICA - La rivista moda donna

Aria di primavera, tempo di scoprirsi gradualmente! Ebbene sì, sono arrivate quelle giornate in cui continuiamo ad indossare l’ultimo rush di capi invernali per poi renderci conto che la temperatura s ...Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...