Le scimmie attaccano suo figlio di un anno | lui ne colpisce una per difenderlo | “Mi hanno accerchiato e morso | è stato tremendo”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Leprima puntato le loro borse, poi il bambino. Siamo a Monkey Beach, Ko Phi Phi Don island, Thailandia. Qui Riley Whitelum, 38 anni e Elayna Carausu, 29 anni, una coppia di influencer con 1,8 milioni di iscritti al canale Youtube dove mostrano, appunto, i loro viaggi, stavano passando del tempo insieme ai loro due figli, Lenny, 5 anni e Darwin, un. A un certo punto Whitelum ha notato leavvicinarsi alle borse e ha cercato di spaventarle ma una di loro non solo non ha avuto paura ma si è letteralmente lanciata verso il piccolo Darwin. Il 38enne ha colpito la scimmia ma non ha ottenuto l’effetto sperato: “Mi sono ritrovato a fare a pugni con una dozzina di. Mi hla mano e sonocostretto a fare ...

