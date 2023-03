Le riprese del film Peaky Blinders inizieranno presto (Di lunedì 27 marzo 2023) Ah, che bello! Dopo poco meno di un anno di assenza dei Peaky Blinders dai nostri schermi, possiamo rispolverare i nostri flat cap e ricaricare gli orologi da taschino, perché le riprese della versione cinematografica inizieranno a breve. Il film, in realtà, non cambierà nulla di ciò che il finale di Peaky Blinders ha definito. Era già stato deciso, infatti, che la sesta stagione sarebbe stata l'ultima che avremo visto della banda originale… salvo la possibilità di una o due serie spin-off, ovviamente. Steven Knight, però, l'anno scorso aveva confermato a Variety che un film era in cantiere e, a quanto pare, si sta effettivamente muovendo qualcosa. Ecco tutto quanto sappiamo sul film dei Peaky ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Ah, che bello! Dopo poco meno di un anno di assenza deidai nostri schermi, possiamo rispolverare i nostri flat cap e ricaricare gli orologi da taschino, perché ledella versione cinematograficaa breve. Il, in realtà, non cambierà nulla di ciò che il finale diha definito. Era già stato deciso, infatti, che la sesta stagione sarebbe stata l'ultima che avremo visto della banda originale… salvo la possibilità di una o due serie spin-off, ovviamente. Steven Knight, però, l'anno scorso aveva confermato a Variety che unera in cantiere e, a quanto pare, si sta effettivamente muovendo qualcosa. Ecco tutto quanto sappiamo suldei...

