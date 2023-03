Le pagelle dei divorzi di Conte | il suo addio al Tottenham è sul podio | ma aveva fatto di meglio

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ogniè diverso dall’altro. Tranne che per Antonio. Perché ognio calcistico del tecnico salentino sembra seguire sempre lo stesso schema. Tutto inizia con la richiesta di nuovi acquisti (solitamente molto costosi), poi arriva la polemica aperta con la società e infine la separazione. È un copione che si è ripetuto sempre identico per anni. Ancora e ancora e ancora, fino a creare un genere letterario con tatto di aforismi entrati ormai nell’immaginario collettivo. E visto che puree ilsi sono detti, abbiamo messo in fila tutti idel tecnico salentino dal meno drammatico al più drammatico. Atalanta, 2010 Colpo di scena: 2/4 Drammaticità: 2/5 Polemica: 1/5 Frase a effetto: 1/5 L’avventura diimplode ...

Qualche insufficienza tra le filamaltesi che se la sono giocata però al meglio e al massimo ...Malta Henry Bonello 6,5 : Incassa due gol ma è sostanzialmente incolpevole su entrambe le ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la seconda gara di qualificazioni ad Euro 2024:Malta - Italia Leprotagonisti del match tra Malta e Italia, valido per la seconda giornata delle Qualificazioni ad Euro 2024. VOTI Malta: Bonello 6; Apap 5.5, Borg 6 (83 Brown s.v.), Attard ...Unogiocatori confermati è stato Retegui, che ha 'bissato' alla sua seconda presenza in Nazionale con un bello stacco di testa. La partita non è stata più in discussione (ma Mancini è rimasto ...

Malta-Italia, le pagelle di CM: Retegui è il 9 che mancava, Donnarumma decisivo. Pessina, gol storico Calciomercato.com

Il presidente Sebastiani gongola: fatta una grande partita adesso avanti così". Infine le pagelle dei biancazzurri: "Rafia sugli scudi, bene Merola e Kolaj. Il centrocampista tunisino il valore ...Antonio Conte e il Tottenham si dicono addio a 10 giornate dalla fine del campionato. «Possiamo annunciare che l'allenatore ha lasciato il Club di comune accordo. Abbiamo ottenuto ...