Le nuove minacce di Putin all'Occidente: 'Superata la linea rossa con armi all'Ucraina' (Di lunedì 27 marzo 2023) - 'Stanno costruendo un nuovo asse come quello della Germania nazista' ha detto il presidente russo. Kiev intanto accusa Minsk di essere ostaggio nucleare di Mosca e ha chiesto una riunione d'urgenza ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 marzo 2023) - 'Stanno costruendo un nuovo asse come quello della Germania nazista' ha detto il presidente russo. Kiev intanto accusa Minsk di essere ostaggio nucleare di Mosca e ha chiesto una riunione d'urgenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NewsletterLeggo : Nuove minacce nucleari. Putin: “armi nucleari a Minsk” A Minsk è inoltre già stato c - paolo_carucci : Nuove minacce e nuovi bisogni. Le Forze armate di fronte al caos globale - PVittorio62 : @AnnaMariaCastel Dite all' ammiraglio Enrico Credendino, di chiedere al presidente della Repubblica di fornirgli… - PVittorio62 : @a_meluzzi Dite all' ammiraglio Enrico Credendino, di chiedere al presidente della Repubblica di fornirgli un po… - PVittorio62 : Dite all' ammiraglio Enrico Credendino, di chiedere al presidente della Repubblica di fornirgli un po dei suoi migr… -