Le grandi proteste in Israele dopo il licenziamento del ministro della Difesa (Di lunedì 27 marzo 2023) Yoav Gallant aveva chiesto di bloccare la contestata riforma della giustizia, definendola un pericolo per la sicurezza nazionale Leggi su ilpost (Di lunedì 27 marzo 2023) Yoav Gallant aveva chiesto di bloccare la contestata riformagiustizia, definendola un pericolo per la sicurezza nazionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SBidimedia : In Israele ???? in atto una delle più grandi proteste della storia del paese: Bloccata l'autostrada a Tel Aviv, forz… - ilpost : Le grandi proteste in Israele dopo il licenziamento del ministro della Difesa - Alfagamma28 : RT @SBidimedia: In Israele ???? in atto una delle più grandi proteste della storia del paese: Bloccata l'autostrada a Tel Aviv, forzati i po… - GVIGNADUZZI : RT @SBidimedia: In Israele ???? in atto una delle più grandi proteste della storia del paese: Bloccata l'autostrada a Tel Aviv, forzati i po… - anna30048679 : RT @SBidimedia: In Israele ???? in atto una delle più grandi proteste della storia del paese: Bloccata l'autostrada a Tel Aviv, forzati i po… -