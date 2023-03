Le foto di Andrea Delogu in ’40 e sto’ al Teatro Tirinnanzi di Legnano

Leggi su funweek

(Di lunedì 27 marzo 2023) 40 e sto, lo spettacolo di, è arrivato venerdì 24 marzo aldi(MI). Come indicato dal titolo, l’attrice e conduttrice racconta in questo folle show le donne alla soglia dei 40 anni, diretta da Enrico Zaccheo e con la produzione di Friends & Partners e Francioni Produzioni. LEGGI ANCHE: ‘Mixed By Erry’, quando è «il viaggio del protagonista a rendere una storia epica» 40 e sto è un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri auto fogli di giornale…attinge a piene mani dalla sua ...