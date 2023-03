Le donne afghane chiedono il diritto all’istruzione (Di lunedì 27 marzo 2023) Le donne afghane scendono in piazza e chiedono di poter accedere all’istruzione. La manifestazione arriva mentre il governo guidato dai talebani ha imposto sempre più restrizioni alle donne. Diverse scuole femminili sono state attaccate violentemente da combattenti o simpatizzanti talebani. Le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali si sono dette preoccupate per le restrizioni in Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 marzo 2023) Lescendono in piazza edi poter accedere. La manifestazione arriva mentre il governo guidato dai talebani ha imposto sempre più restrizioni alle. Diverse scuole femminili sono state attaccate violentemente da combattenti o simpatizzanti talebani. Le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali si sono dette preoccupate per le restrizioni in

