Le banche centrali devono stare attente ad alzare i tassi | si rischia il ‘bank run’ o la recessione

(Di lunedì 27 marzo 2023) Quindici anni fa, più o meno di questi tempi, ricevevo – insieme a tutti gli altri cittadini americani con reddito inferiore a un certo importo (inclusa mia moglie) – un assegno di circa un migliaio di dollari a sostegno della liquidità circolante messa a dura prova da spericolate operazioni finanziare come gli “junk bonds” (obbligazioni spazzatura) e gli arcinoti “Subprime Mortgages” (mutui in liquidazione) trasformati poi, con l’ausilio di potentid’affari (e loro mediatori) insieme al potere magico delle “cartolarizzazioni”, in potenti esche per i “pescioloni” delle Borse che abboccarono in quantità afrodisiaca fino al punto da mettere l’intero sistema bancario americano incapace di reggere il peso di una bolla gigantesca di carta straccia venduta come se fossero valori dando il via al rovesciamento della “frittata”. Con un crollo in borsa che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : Da un po' di tempo interrogo autorità europee su problemi potenziali al settore immobiliare, soprattutto lato comme… - distefanoTW : @luciodigaetano Ti ricordi quelli che blaterano sempre di pasti gratis e poi le banche centrali gli devono salvare… - marattin : Questa mattina in Aula la presidente Meloni è tornata sul tema del Mes, affermando più o meno testualmente: “Non c’… - Luca9807 : @Protocollo2000 @Kagakazov Causa: banche centrali, ciao - nerimatteo : RT @durezzadelviver: Unicredit molto spaventata da quanto le banche centrali stanno (o non stanno) facendo. -

... in caso di necessita' di un eventuale supporto alla Bce e allenazionali. 'Vorrei sottolineare che il sistema bancario e finanziario europeo e' resiliente e solido" ha detto Nagel ...Archiviato l'indice Ifo tedesco, sopra le attese e in miglioramento, il mercato guarda soprattutto alle, con una serie di interventi programmati in settimana, tra cui anche la Lagarde ...Altri paesi temono che in caso di contrasto con gli Stati Uniti, le loro riserve in dollari, spesso detenute pressoesteri potrebbero subire lo stesso destino. L'Arabia Saudita è il ...

Le banche centrali devono stare attente ad alzare i tassi: si rischia il ‘bank run’ o la… Il Fatto Quotidiano

Le Borse europee rimbalzano con le banche. Unicredit sotto i riflettori per l’operazione sugli AT1. L’accordo Ue sugli e-fuel spinge le vetture extra lusso. Mercati Usa in rialzo I mercati rimbalzano ...Sempre piu' importante decidere su tassi meeting per meeting (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - La Bce e' determinata a continuare a combattere l'inflazione ma rimane pronta a risponder ...