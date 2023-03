Le aziende prevedono una forte crescita del Private Equity nel 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Aumenta la fiducia e gli imprenditori credono nel capitale di rischio. Le attività di M&A che hanno registrato nel 2022 un +31% sull'anno precedente, in quello in corso sono attese in ulterioreda parte di chi guida le. Secondo un'indagine svolta dalla società di consulenza Livolsi & Partners S.p.A., condotta su un campione di un centinaio di interlocutori trasversali a più settori, oltre il 63% ritiene che le operazioni da parte di investitori specializzati per apportare capitali di rischio in società target aumenteranno, il 10% che saranno stabili e il 27% in diminuzione. I fondi divengono reputati da oltre il 39% degli interpellati come uno strumento per accelerare laaziendale anche in ambito internazionale. I settori dove si considera più probabile ...