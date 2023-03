Le atomiche di Mosca sono una scelta pericolosa, per la Bielorussia (Di lunedì 27 marzo 2023) La dichiarazione di Putin sul posizionamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia ha più a che fare con la comunicazione strategica che con i possibili sviluppi operativi sul campo di battaglia ucraino. Le quasi 1600 testate nucleari tattiche russe attualmente disponibili, sono distribuite nella consueta “triade” dei mezzi d’impiego terrestri, aerei e navali e il loro eventuale impiego non credo che verrà mai preannunciato, rispetto ai luoghi e alle possibili modalità, nel caso che Mosca decida di elevare il livello del conflitto. Il territorio dell’alleato di Mosca è il più vicino a Kiev e da qui si è sviluppata la direttrice d’attacco principale del colpo di mano pianificato dal Cremlino successivamente fallito. La minaccia di Putin evoca immediatamente lo spettro del pericolo imminente di un nuovo attacco alla ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 marzo 2023) La dichiarazione di Putin sul posizionamento di armi nucleari tattiche inha più a che fare con la comunicazione strategica che con i possibili sviluppi operativi sul campo di battaglia ucraino. Le quasi 1600 testate nucleari tattiche russe attualmente disponibili,distribuite nella consueta “triade” dei mezzi d’impiego terrestri, aerei e navali e il loro eventuale impiego non credo che verrà mai preannunciato, rispetto ai luoghi e alle possibili modalità, nel caso chedecida di elevare il livello del conflitto. Il territorio dell’alleato diè il più vicino a Kiev e da qui si è sviluppata la direttrice d’attacco principale del colpo di mano pianificato dal Cremlino successivamente fallito. La minaccia di Putin evoca immediatamente lo spettro del pericolo imminente di un nuovo attacco alla ...

