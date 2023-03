Le 7 migliori serie TV italiane del 2023 (Di lunedì 27 marzo 2023) Le serialità italiana ha dimostrato, in questo ultimi anni, di avere molto da offrire. Nonostante l’implacabile concorrenza delle serie tv internazionali, in primis quelle americane, abbiamo assistito a un lento ma costante e progressivo investimento sulla serialità nostrana, che ha portato a risultati spesso degni di nota e che hanno riscosso un notevole successo non solo fra gli spettatori, ma anche di critica. In questa classifica, andiamo quindi a gettare uno sguardo su le migliori serie italiane del 2023 e anche dove trovarle. 1. La legge di Lidia Poët <!







> Una serie liberamente ispirata alla prima donna a entrare nell’Ordine degli avvocati in Italia, che vede la giovane Lidia Poët (che ha il volto di Matilda De Angelis) lottare nella Torino di fine Ottocento ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 27 marzo 2023) Le serialità italiana ha dimostrato, in questo ultimi anni, di avere molto da offrire. Nonostante l’implacabile concorrenza delletv internazionali, in primis quelle americane, abbiamo assistito a un lento ma costante e progressivo investimento sulla serialità nostrana, che ha portato a risultati spesso degni di nota e che hanno riscosso un notevole successo non solo fra gli spettatori, ma anche di critica. In questa classifica, andiamo quindi a gettare uno sguardo su ledele anche dove trovarle. 1. La legge di Lidia Poët Unaliberamente ispirata alla prima donna a entrare nell’Ordine degli avvocati in Italia, che vede la giovane Lidia Poët (che ha il volto di Matilda De Angelis) lottare nella Torino di fine Ottocento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Le 7 migliori serie TV italiane del 2023 - librangolo : Nuovo appuntamento dedicato allo spazio #libriintv, con la nostra selezione delle migliori 5 #serietv ?? (+1) tratt… - __Ripper__ : #YourHonor davvero una bella serie. E in questi ultimi anni quasi nessuna è stata capace di catturarmi.… - BHXG90bis : #Shrinking Non c’è molto da dire, la considero una delle migliori serie che ho visto quest’anno, un piccolo gioiell… - stoharryvando : Okay Obi-Wan Kenobi serie bellllllissima sui due personaggi migliori del franchise aka Leia e Obi-Wan -