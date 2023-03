Lazio in corsa per Retegui, ma Sarri preferisce Bonazzoli (Di lunedì 27 marzo 2023) C'è anche la Lazio in corsa per portare Retegui in Serie A. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, spiegando però anche che... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) C'è anche lainper portarein Serie A. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, spiegando però anche che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Considerando che nè #Juventus nè #Atalanta possono considerarsi in corsa per un posto #Champions per le sanzioni (p… - sportli26181512 : Lazio in corsa per Retegui, ma Sarri preferisce Bonazzoli: C'è anche la Lazio in corsa per portare Retegui in Serie… - 10Innamorato : RT @InterHubOff: ???? In corsa per Retegui (valutato 15M) c’è anche la Lazio, ma l’Inter è considerata in pole: contatti continui e Colidio p… - FlaTurchetti : RT @thetauracorner: ?? Non solo #Inter e #Milan, secondo il Corriere dello Sport anche la #Lazio si è aggiunta alla corsa per Mateo #Retegui… - ilroscio413 : RT @thetauracorner: ?? Non solo #Inter e #Milan, secondo il Corriere dello Sport anche la #Lazio si è aggiunta alla corsa per Mateo #Retegui… -