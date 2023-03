Lazio | Immobile è guarito | sarà convocato contro il Monza

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ciro, attaccante della, èdall’infortunio rimediato nel match con il Napoli e si prepara a rientrare in campo Ciro, attaccante della, èdall’infortunio rimediato nel match con il Napoli e si prepara a rientrare in campo. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, il giocatore biancoceleste ha smaltito completamente il problema muscolare e nell’allenamento di domani rientrerà ufficialmente in gruppo. Maurizio Sarri è dunque pronto ad inserirlo nella lista dei convocati per la sfida di domenicail. L'articolo proviene da Calcio News 24.

(52 punti): senzae con troppi gol subiti, sembrava in disarmo. Poi i successi con Napoli e, soprattutto, il secondo derby con la Roma, hanno cambiato tutto. Deve passare indenne le ...Commenta per primo Ultimo giorno di protocollo personalizzato di recupero per Ciro. Da domani il capitano dellatornerà ad allenarsi in gruppo con i compagni, nel frattempo rimasti a riposo sia ieri sia oggi, per arrivare carico alla ripresa della Serie A , in ...... "Non si può dire di aver trovato l'uomo giusto dopo una partita e mezzo, quando c'èche ... Più in generale, l'ex mister dellasottolinea che "ci sono pochi giocatori italiani. Ai miei ...

La Lazio è in piena lotta Champions League, tutto è nelle sue mani e a indici partite dalla fine il traguardo sembra ora, almeno, possibile. Due situazioni, però, preoccupano particolarmente Gianni ...Ultimo giorno di protocollo personalizzato di recupero per Ciro Immobile. Da domani il capitano della Lazio tornerà ad allenarsi in gruppo con i compagni, nel frattempo rimasti a riposo sia ieri sia ...