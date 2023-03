Lavoro e pensione, le emergenze del Paese nel libro di Tridico presentato da Cutolo (Mcl) (Di lunedì 27 marzo 2023) “L’INPS è un presidio di legalità perché presente in tutto il Paese. Ma è possibile che l’Istituto implementi i servizi alla persona su settori collegati alla prevenzione?”. È la domanda con cui Michele Cutolo, vicepresidente nazionale di Mcl (Movimento Cristiano Lavoratori), ha concluso il suo intervento all’evento a Napoli (Aula Pessina dell’Università Federico II) della presentazione del libro del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico (scritto con Enrico Marro) dal titolo ‘Il Lavoro di oggi, la pensione di domani’. Tridico: Il Reddito di cittadinanza non va tutto al Sud “Il reddito non va tutto al Sud, quota solo 8 mld e non va tutto al Mezzogiorno, eppure anche i meridionali a volte sostengono questa tesi”. Ha esordito il presidente Tridico. “Il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 marzo 2023) “L’INPS è un presidio di legalità perché presente in tutto il. Ma è possibile che l’Istituto implementi i servizi alla persona su settori collegati alla prevenzione?”. È la domanda con cui Michele, vicepresidente nazionale di Mcl (Movimento Cristiano Lavoratori), ha concluso il suo intervento all’evento a Napoli (Aula Pessina dell’Università Federico II) della presentazione deldel presidente dell’Inps, Pasquale(scritto con Enrico Marro) dal titolo ‘Ildi oggi, ladi domani’.: Il Reddito di cittadinanza non va tutto al Sud “Il reddito non va tutto al Sud, quota solo 8 mld e non va tutto al Mezzogiorno, eppure anche i meridionali a volte sostengono questa tesi”. Ha esordito il presidente. “Il ...

