Lavoro, Coldiretti: al Click Day domande superano disponibilità, serve nuovo decreto (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Click day in overbooking con le domande di ingresso per lavoratori extracomunitari che hanno di gran lunga superato le disponibilità a conferma della mancanza di manodopera che interessa diversi settori dell’economia. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alle domande presentate a partire dal 27 marzo in base al Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) di programmazione transitoria dei flussi che stabilisce 82.705 ingressi, in aumento rispetto ai 69.700 dell’anno precedente. Un provvedimento che fissa a 44.000 unità (contro le 42.000 dello scorso anno) le quote per Lavoro stagionale attese principalmente nelle campagne, oltre che nel settore turistico alberghiero. Anche se non esiste una suddivisione a livello territoriale, le ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) –day in overbooking con ledi ingresso per lavoratori extracomunitari che hanno di gran lunga superato lea conferma della mancanza di manodopera che interessa diversi settori dell’economia. E’ quanto afferma lain riferimento allepresentate a partire dal 27 marzo in base al Dpcm (del presidente del Consiglio dei ministri) di programmazione transitoria dei flussi che stabilisce 82.705 ingressi, in aumento rispetto ai 69.700 dell’anno precedente. Un provvedimento che fissa a 44.000 unità (contro le 42.000 dello scorso anno) le quote perstagionale attese principalmente nelle campagne, oltre che nel settore turistico alberghiero. Anche se non esiste una suddivisione a livello territoriale, le ...

