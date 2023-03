Lavori Stadio Maradona, il progetto di De Laurentiis (Di lunedì 27 marzo 2023) Il quotidiano Il Mattino si è soffermato sulle intenzioni di Aurelio De Laurentiis riguardo nuovi Lavori allo Stadio Maradona. Il Presidente del Napoli Aurelio De … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 marzo 2023) Il quotidiano Il Mattino si è soffermato sulle intenzioni di Aurelio Deriguardo nuoviallo. Il Presidente del Napoli Aurelio De … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNapoli24 : - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - ADL, nuovi lavori al Maradona e stop ai biglietti omaggio per Napoli-Milan - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - ADL, nuovi lavori al Maradona e stop ai biglietti omaggio per Napoli-Milan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - ADL, nuovi lavori al Maradona e stop ai biglietti omaggio per Napoli-Milan - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - ADL, nuovi lavori al Maradona e stop ai biglietti omaggio per Napoli-Milan -